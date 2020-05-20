Дождевые леса Амазонии – крупнейший в мире тропический лесной массив. Эти леса называют «легкими планеты», потому что они вырабатывают 20% кислорода, необходимого всем обитателям Земли. Самая большая часть этого массива находится на территории Бразилии. Но прошлым летом тропические леса сильно пострадали от пожаров, и есть предположение, что к этому приложили руку «черные лесорубы», ведущие незаконную вырубку, и поджигающие леса, чтобы скрыть следы своей пиратской деятельности, несмотря на то, что экспорт древесины законодательно запрещен.

Гибель тропических лесов Амазонии может стать катастрофой всемирного масштаба. Чтобы предотвратить ее, президент Бразилии Жаир Болсонару утвердил закон, согласно которому против браконьеров и поджигателей разрешается использовать армию. Для этого на территории Амазонии расквартируют три военные базы, передает «Эхо Москвы».