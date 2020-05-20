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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Бейонсе, Обама, Лопес и BTS поздравят выпускников 6 июня

20 мая
17:36 2020
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Онлайн трансляцию «Dear Class of 2020» можно будет посмотреть на YouTube 6 июня в 15.00. Приглашено более 20 звезд и артистов, среди которых Леди Гага, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Деми Ловато, BTS. Бейонсе произнесет речь для всех выпускников 2020 года. Хедлайнером события стали чета экс-президента США Мишель и Барак Обама.

Участников события ожидает многочасовой марафон отличной музыки и душевных наставлений от Lizzo, Camila Cabello, Chloe x Halle. В числе онлайн – гостей будут актеры сериала «Эйфория», исполнительные директоры Google, YouTube и многие другие.

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