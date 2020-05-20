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Газета "Кишиневские новости"

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Коронавирус: Rolls-Royce увольняет 9000 сотрудников

20 мая
13:11 2020
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Rolls-Royce вынуждена сократить 9000 рабочих мест и предполагает, что авиационной индустрии потребуется «не меньше нескольких лет» для восстановления после пандемии.

Компания-производитель турбовентиляторных двухконтурных двигателей для пассажирских лайнеров заявили, что сокращение одной пятой сотрудников будет преимущественно касаться их аэрокосмического подразделения.

С момента начала пандемии многие авиакомпании объявили о сокращениях рабочих мест. «Этот кризис вызван не нами, но нам придется что-то делать для решения проблемы», – заявил президент Rolls-Royce Уоррен Ист.

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