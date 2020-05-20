Rolls-Royce вынуждена сократить 9000 рабочих мест и предполагает, что авиационной индустрии потребуется «не меньше нескольких лет» для восстановления после пандемии.

Компания-производитель турбовентиляторных двухконтурных двигателей для пассажирских лайнеров заявили, что сокращение одной пятой сотрудников будет преимущественно касаться их аэрокосмического подразделения.

С момента начала пандемии многие авиакомпании объявили о сокращениях рабочих мест. «Этот кризис вызван не нами, но нам придется что-то делать для решения проблемы», – заявил президент Rolls-Royce Уоррен Ист.