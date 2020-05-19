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Газета "Кишиневские новости"

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EasyJet признали утечку данных 9 млн клиентов

19 мая
17:41 2020
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Британская лоукост авиакомпания EasyJet подтвердила кибератаку на свою базу данных с последующей утечкой личной информации 9 миллионов клиентов.

Были украдены почтовые адреса и детали историй путешествий. Были также расшифрованы данные о кредитных картах 2 208 клиентов. Компания уже заявила о произошедшем в Комиссариат по защите информации Великобритании. Ведется расследование.

EasyJet призналась, что первые атаки были зарегистрированы в январе. Ситуацию придали огласке с целью как можно быстрее предупредить клиентов о масштабной утечке данных, включая номера кредитных карт, сообщают BBC.

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