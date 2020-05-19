Британская лоукост авиакомпания EasyJet подтвердила кибератаку на свою базу данных с последующей утечкой личной информации 9 миллионов клиентов.

Были украдены почтовые адреса и детали историй путешествий. Были также расшифрованы данные о кредитных картах 2 208 клиентов. Компания уже заявила о произошедшем в Комиссариат по защите информации Великобритании. Ведется расследование.

EasyJet призналась, что первые атаки были зарегистрированы в январе. Ситуацию придали огласке с целью как можно быстрее предупредить клиентов о масштабной утечке данных, включая номера кредитных карт, сообщают BBC.