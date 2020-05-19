Израиль может выдать Илана Шора Молдове при наличии между странами соглашения о выдаче уголовных преступников

Такое мнение высказал экс-глава израильской спецслужбы “Натив” Яков Кедми в эксклюзивном интервью телеканалу ACCENT TV. Как выяснилось, Яков Кедми внимательно следит за развитием политической ситуации в Молдове и знает о депутатах-перебежчиках, часть которых вступила в ряды Партии «Шор», возглавляемой беглым олигархом Иланом Шором, имеющим и израильское гражданство. Илан Шор был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, и, как считается, находится в Израиле, причем он абсолютно уверен, что это государство своих граждан не выдает. Яков Кедми говорит, что это не так.

«Были случаи, когда выдавали израильских граждан. Франции, например. Это зависит только от того, существует ли взаимное соглашение между двумя странами о выдаче уголовных преступников, и по каким видам преступлений. Если это соглашение есть, тогда в соответствии с ним Израиль должен выдать», – отметил Яков Кедми.