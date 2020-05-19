Об этом заявил президент страны Игорь Додон, выступая в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

«Особый интерес представляют проекты сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС. Молдова имеет возможность поставлять в свежем и переработанном виде продукты, производство которых в странах Евразийского Экономического союза пока не обеспечивает полностью потребности своих граждан. Для этого Молдова может подключиться к проектам в агропромышленной сфере не только посредством прямых поставок продуктов на рынки стран Союза, но и посредством создания совместных производств, формирования производственно-торговых цепочек», – заявил Игорь Додон.