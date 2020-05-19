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Газета "Кишиневские новости"

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О чем Молдова ведет переговоры с Евразийским банком развития?

19 мая
16:06 2020
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Президент Молдовы, выступая в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета, назвал перспективными такие направления сотрудничества как внедрение евразийских технологических платформ, цифровой повестки стран Евразийского экономического союза, развитие промышленной кооперации.

«Очень позитивно оцениваю начавшиеся в этом году переговоры о присоединении Молдовы к Евразийскому банку развития, в ходе которых были обозначены потенциальные сферы взаимодействия Банка с Республикой Молдова. Это агропромышленный комплекс, инфраструктура дорог, энергетика, продвижение взаимной торговли. Хочу подчеркнуть: мы настроены успешно завершить переговоры с Банком и дать старт первым инвестиционным проектам», – сообщил президент. Он также рассказал о заинтересованности Молдовы в участии в программах и проектах Евразийского Экономического союза, предложив главам государств-членов ЕАЭС проработать вопрос о механизмах и инструментах вовлечения государств-наблюдателей в реализацию совместных программ и проектов.

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