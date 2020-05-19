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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова надеется на возобновление с Москвой переговоров о кредите

19 мая
15:56 2020
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Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику, выразивший надежду на получение 200 млн евро для покрытия бюджетного дефицита. В то же время власти рассматривают и иные возможности для внешнего финансирования.

«Рассчитываем на макрофинансовую поддержку, обещанную ЕС, в размере 100 млн евро. Насколько мы поняли, первый транш – 50 млн евро – в июне-июле, второй – к концу года, если даже не в будущем. Мы рассматриваем и внутренний рынок. Мы не отказались от идеи размещения евробондов», – уточнил Кику.

Напомним, что ратификация парламентом Молдовы договора о получении российского кредита решением Конституционного суда была аннулирована после того, как с таким требованием выступили депутаты группы Канду.

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