Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику, выразивший надежду на получение 200 млн евро для покрытия бюджетного дефицита. В то же время власти рассматривают и иные возможности для внешнего финансирования.

«Рассчитываем на макрофинансовую поддержку, обещанную ЕС, в размере 100 млн евро. Насколько мы поняли, первый транш – 50 млн евро – в июне-июле, второй – к концу года, если даже не в будущем. Мы рассматриваем и внутренний рынок. Мы не отказались от идеи размещения евробондов», – уточнил Кику.

Напомним, что ратификация парламентом Молдовы договора о получении российского кредита решением Конституционного суда была аннулирована после того, как с таким требованием выступили депутаты группы Канду.