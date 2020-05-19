В то время, как миллионы меломанов пытаются справиться с одиночеством, а доходы музыкальных стриминговых сервисов падают, в моду снова входит акустическая гитара.

По статистике, за первые два месяца социального дистанцирования электронная музыка стала значительно уступать позиции фолк-року из прошлого, как например The Byrds и Боб Дилан, передают Rolling Stone. Интерес к поп-музыке упал на 16%. Альбомы Билли Айлиш и Арианы Гранде, выпущенные в апреле и мае, потеряли 31% и 20% своей аудитории соответственно.

Самыми популярными запросами стали расслабляющие плейлисты с мотивами ностальгии под акустическую гитару. Заядлые меломаны предпочитают переживать пандемию под ненавязчивый lo-fi.