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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Пережить пандемию под гитару – Боб Дилан снова в моде

Пережить пандемию под гитару – Боб Дилан снова в моде
19 мая
15:36 2020
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В то время, как миллионы меломанов пытаются справиться с одиночеством, а доходы музыкальных стриминговых сервисов падают, в моду снова входит акустическая гитара.

По статистике, за первые два месяца социального дистанцирования электронная музыка стала значительно уступать позиции фолк-року из прошлого, как например The Byrds и Боб Дилан, передают Rolling Stone. Интерес к поп-музыке упал на 16%. Альбомы Билли Айлиш и Арианы Гранде, выпущенные в апреле и мае, потеряли 31% и 20% своей аудитории соответственно.

Самыми популярными запросами стали расслабляющие плейлисты с мотивами ностальгии под акустическую гитару. Заядлые меломаны предпочитают переживать пандемию под ненавязчивый lo-fi.

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