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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Дисней запускает киноадаптацию «Атлантиды»

19 мая
14:31 2020
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Крупнейший медиаконгломерат индустрии развлечений и законодатель в мире анимации компания Дисней запускает киноадаптацию одного из своих классических мультфильмов «Атлантида: Затерянный мир».

Оригинальный мультфильм Гари Труздейла и Кирка Уайза был выпущен в 2001 году и в мировом прокате собрал $ 186 миллионов. «Атлантида» станет восьмой лентой в списке ремейков с живыми актерами легендарных мультфильмов студии Дисней после «Золушки», «Красавицы и Чудовище», «Книги джунглей» и недавнего «Алладина».

В компании пока не говорят о том, кто станет у руля проекта, ведется поиск актеров на главные роли.

Также стало известно, что Дисней запустит киноадаптации «Геркулеса» и «Робин Гуда», а собравший более $ 1 млрд «Алладин» получит продолжение.

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