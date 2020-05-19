Крупнейший медиаконгломерат индустрии развлечений и законодатель в мире анимации компания Дисней запускает киноадаптацию одного из своих классических мультфильмов «Атлантида: Затерянный мир».

Оригинальный мультфильм Гари Труздейла и Кирка Уайза был выпущен в 2001 году и в мировом прокате собрал $ 186 миллионов. «Атлантида» станет восьмой лентой в списке ремейков с живыми актерами легендарных мультфильмов студии Дисней после «Золушки», «Красавицы и Чудовище», «Книги джунглей» и недавнего «Алладина».

В компании пока не говорят о том, кто станет у руля проекта, ведется поиск актеров на главные роли.

Также стало известно, что Дисней запустит киноадаптации «Геркулеса» и «Робин Гуда», а собравший более $ 1 млрд «Алладин» получит продолжение.