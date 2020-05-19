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Газета "Кишиневские новости"

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Суперциклон «Ампан»: Индия эвакуирует миллионы жителей

Суперциклон «Ампан»: Индия эвакуирует миллионы жителей
19 мая
13:11 2020
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Индия начала спасательную операцию по эвакуации граждан в преддверье суперциклонного шторма «Ампан», приближающегося к побережью страны.

«Ампан» движется в северном направлении Бенгальского залива со скоростью 11 км/ч. Скорость ветра в центре циклона равна 230 км/ч, порывы достигают 265 км/ч.

По предварительным прогнозам, шторм обрушится на индийские штаты Западная Бенгалия и Одиша (Орисса) уже в эту среду. Также пострадает остров Хатия в Бангладеш. Предполагаемая скорость ветра, после выхода циклона на сушу достигнет 165 км/ч в центре и 195 км/ч в порывах.

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