Больницы Молдовы могли остаться без лекарств после введения карантинного режима. Причиной тому послужило бездействие бывшего министра здравоохранения Аллы Немеренко, которая в течение полугода не проводила тендеров по закупке лекарств. Об этом заявил премьер Ион Кику.

«К сожалению, в конце января, когда собрались все директора медицинских учреждений страны, мы с недоумением узнали, что на складах нет запасов лекарств. В Центре по централизованным общественным закупкам был чиновник, назначенный другим министром, который в течение 6 месяцев блокировал закупки. В начале января оказалось, что в больницах нет лекарств. И нужно было очень быстро покупать медикаменты», – объяснил премьер.

Это был не единственный сюрприз, который ждал кабмин Иона Кику. Во время премьерства Майи Санду были приобретены 5 млн медицинских перчаток, оказавшихся сомнительного качества.