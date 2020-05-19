Вторник, 19 мая 2020, 16:58

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как правительство Санду оставило молдавские больницы без лекарств?

19 мая
12:51 2020
Версия для печати

Больницы Молдовы могли остаться без лекарств после введения карантинного режима. Причиной тому послужило бездействие бывшего министра здравоохранения Аллы Немеренко, которая в течение полугода не проводила тендеров по закупке лекарств. Об этом заявил премьер Ион Кику.

«К сожалению, в конце января, когда собрались все директора медицинских учреждений страны, мы с недоумением узнали, что на складах нет запасов лекарств. В Центре по централизованным общественным закупкам был чиновник, назначенный другим министром, который в течение 6 месяцев блокировал закупки. В начале января оказалось, что в больницах нет лекарств. И нужно было очень быстро покупать медикаменты», – объяснил премьер.

Это был не единственный сюрприз, который ждал кабмин Иона Кику. Во время премьерства Майи Санду были приобретены 5 млн медицинских перчаток, оказавшихся сомнительного качества.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,700,00%
EUR19,38+0,33%
GBP21,67+0,36%
UAH0,67+0,10%
RON4,00+0,28%
RUB0,24+0,18%

Курсы валют в MDL на 19.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд