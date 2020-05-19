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Газета "Кишиневские новости"

Cпорт

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«Кроссовочная» лихорадка: Как потратить полмиллиона на обувь?

«Кроссовочная» лихорадка: Как потратить полмиллиона на обувь?
19 мая
12:46 2020
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За последние десять лет индустрия производства кроссовок взорвала мир моды и утроила свой доход. Как потратить больше полумиллиона долларов США на пару кроссовок, рассказывают BBC.

На сегодняшний день бренды-производители кроссовок получают половину от всего мирового дохода обувной индустрии. Дизайнерские модели – недешевый способ самовыражения, а старые конверсы известной личности – мечта фаната.

Коллекционирование кроссовок становится трендом, а мировые бренды знают, как поддерживать интерес публики, регулярно выпуская ограниченное количество уникальных пар.

Правда ничто не сравнится с ушедшими с молотка кроссовками легенды баскетбола Майкла Джордана. Кроссовки прямиком из 1985 года с личным автографом Джордана были проданы на вчерашнем онлайн аукционе за $ 560 000.

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