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Газета "Кишиневские новости"

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Почему США перестали финансировать ВОЗ

18 мая
23:16 2020
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оказалась в центре скандала. Участники Всемирной ассамблея здравоохранения, проходящей в этом году онлайн, предложили провести расследование эффективности реакции ВОЗ на пандемию коронавируса, сообщает BBC.

На открывшейся ассамблее Си Цзиньпин в своем выступлении утверждал, что та информация, которую предоставляла китайская сторона, была «максимально достоверной и прозрачной». Однако США неоднократно обвиняли Пекин как в сокрытии реальной картины эпидемии, так и в скорости ее распространения. Это вызвало напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина.

Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что они не смогли оценить всю серьезность ситуации, и финансирование Всемирной организации здравоохранения было остановлено. Эксперты уверяют, что в январе надо было бить тревогу, когда в Китае уже началось распространение вируса. А ВОЗ ждал до середины марта, когда были зафиксированы тысячи смертей в разных странах, и тогда объявил о пандемии. Сегодня США работает над созданием вакцины от коронавируса самостоятельно.

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