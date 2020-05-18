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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 19 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 19 мая
18 мая
22:16 2020
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По Святцам 18 мая День Ангела у Василия, Дениса, Ивана, Иллариона, Иова, Кассиана, Михея, Пахома, Саввы или Яна.

Уверенность в себе, неукротимая энергия, сумасшедший ритм жизни – вот что характеризует именинников этого дня! Вам всего отмеряно в жизни не просто полной чашей, а чуточку больше. И талантов у вас море – вы будете раскрывать в себе новое всю жизнь. Но будьте осторожны! Переизбыток дарованного свыше может привести вас в страну счастья и благополучия, а может и туда, где жизнь сломает, и подняться вы уже не сможете. Идя по праведному пути, где царят добро, порядочность, честность и сострадание ближним вы получите все – высокое положение, благополучие, достаток. Если же вы не научитесь контролировать бьющую ключом энергию, то наломаете много дров. И помните: влияние космоса на вашу жизнь огромно! Все ваши отрицательные качества, как и положительные, будут многократно усилены. Так что только вам выбирать кем быть – Созидателем или Разрушителем.

Поздравляем именинников!

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