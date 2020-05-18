К вечеру 18 мая в Молдове зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 14 в Приднестровье, сообщает минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 508, из них первичных – 360, а повторных – 148.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 6 138.

Из 78 новых случаев на сегодняшний день 5 – это медицинские работники, в том числе 1 врач, 3 медсестры и 1 сотрудник вспомогательного персонала.

В течение дня произошло еще 4 случая смерти от инфекции COVID-19. Это 63-летняя женщина из Кишинева, у которой были сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа, гипертония гр. II, гипертоническая болезнь сердца, 67-летняя женщина из Чадыр-Лунги с гипертонией, 67-летний мужчина из Приднестровья с сердечной недостаточностью, кардиомиопатией и 86-летняя женщина из Приднестровья с сосудистой деменцией, параноидальным синдромом.

На вечер 18 мая 2 425 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 217 человек умерли от инфекции.

На прошедшем брифинге государственный секретарь минздрава Константин Рыминь призвал население продолжать соблюдать все меры предосторожности и рекомендации специалистов. Несмотря на то, что чрезвычайное положение в стране закончилось 15 мая, в соответствии с решением Чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения, ЧП в области общественного здравоохранения было объявлено на всей территории страны до 30 июня.