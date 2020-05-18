19 мая (по старому стилю 6 мая) христиане поминают Праведного Иова Многострадального

История

Праведный Иов Многострадальный, которого еще зовут Огородником и Горошником, жил в 15-20 веках до нашей эры в Северной Аравии. Он почитается как величайший праведник. Потому что его вера и терпение были безграничны. Богатство и семейное счастье Праведного Иова стали предметом зависти Сатаны. В итоге на долю Иова Многострадального выпали жесточайшие испытания. У праведника Дьявол забрал семерых сыновей и трех дочерей, лишил его всех богатств, дабы убедиться, что его вера в Бога связанна исключительно с земным благополучием. Каково же было удивление Нечистого, когда Праведный Иов, несмотря на произошедшее, остался верен Всевышнему. Тогда Сатана наслал на Иова Многострадального хворь и проказу, из-за чего страдалец вынужден был покинуть родные места и скитаться на чужбине. Однако и тогда он не отрекся от веры. И тогда Бог вернул ему все: и детей, и приумноженное богатство, и здоровье. По преданию, с той поры Праведный Иов Многострадальный счастливо прожил еще 140 лет, дожив до глубочайшей старости в 248 лет.

Чего нельзя делать 19 мая 2020 года в День Праведного Иова Многострадального?

В этот день нельзя конфликтовать с близкими, очень опасно даже по неосторожности подставить родных, или друзей. Это может обернуться для вас весьма печальными последствиями. Причем, беда подкараулит вас так же нежданно, как и вы опрометчиво поступили по отношению к тем, кто верил вам.

Нужно быть всегда верным своим близким, окружающим, подобно тому, как Многострадальный Иов оставался верен Богу, несмотря на все происки Сатаны.

19 мая: категорические запреты этого дня!

https://mk.kn.md/social/2020/05/18/chto-nam-gotovit-den-gryadushhiy-19-maya.html

Поверья и приметы:

В стародавние времена в этот день огородными и домашними работами занимались только хозяйки. Считалось, что женская интуиция повлияет на увеличение урожайности и сумеет сохранить мир в доме. Все работы в День Праведного Иова сопровождались заговорами и молитвами от сглаза или нечистой силы, которая в этот день считается особенно опасной. Делали это обычно в вечернее время, чтобы защитить всех близких от напасти.

В прежние времена на Иова Горошника выходили утром босыми по росе. Считалось, что роса имеет лечебную и целительную сил. А лекари и знахари даже собирали ее и хранили для исцеления.