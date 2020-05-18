Луна еще в Овне. Бой на короткой дистанции, требующий быстрых и решительных действий.

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 19 мая?

Бой на короткой дистанции, требующий быстрых и решительных действий. Именно таким – спортивным – будет этот день. Наконец пришло время активных действий. Не нужно откладывать в долгий ящик проблемы. Сегодня ваша энергетика разбудит в вас большого спортсмена, ну… или просто Героя! Вы сможете быстро решить множество проблем, включая те, которые давно требовали вашего внимания. Ежедневные рутинные вопросы вы решить с легкостью, а вот что выбрать из кучки дел отложенных – в помощь вам интуиция. Она 19 мая на вашей стороне! Не бойтесь браться за самое сложное – вы со всем справитесь!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!