Роскошные виллы на сотни тысяч $ в Ницце, на Мальдивах и в Дубае…

Семейная пара Шор-Жасмин отдыхали в Ницце, на Мальдивах и Дубае. Согласно расследованию, опубликованному порталом newsmaker.md, деньги выплачивались компаниями, которые участвовали в краже миллиарда из молдавской банковской системы. Журналисты также выяснили подробности судебного решения, по которому Илана Шора осудили на 7,5 лет лишения свободы. В документе фигурирует фирма «Hezburg LLP», со счетов которой были перечислены сотни тысяч евро и долларов за аренду самолетов, яхт, роскошных автомобилей и отелей в Ницце, на Мальдивских островах и в Дубае. Так, в июле-августе 2014 года компания «Hezburg LLP» оплатила 330 000 евро за аренду виллы в Ницце. В то же самое время Жасмин публикует фотографии в социальной сети, демонстрирующие шикарный отдых. Позже, уже за отдых на Мальдивах, та же компания оплатила 150 тыс. долларов США. В том же году поездка в Дубай обошлась в 119 447 долларов США. Напомним, что Илан Шор является главным обвиняемым по делу о краже миллиарда.