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Газета "Кишиневские новости"

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Плахотнюк с помощью Шора получил 100 млн долларов!

18 мая
12:16 2020
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Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Стояногло

«Одним из главных выгодополучателей кражи миллиарда является Владимир Плахотнюк. У нас есть доказательства, что он при помощи Шора получил в общей сложности свыше 100 млн долларов США. Сумма была направлены на приобретение банка, Дома моды в Кишиневе. В то же время деньги были использованы в личных целях – для приобретения самолета, оплаты чартерных полетов и др.», – заявил Стояногло.

С 2015 года было известно о лидерах трех группировок, участвовавших в «краже века» – Платон, Шор и Филат. И только в отчете Kroll-2 содержалась информация об еще одной группировке, руководил которой Плахотнюк. Это и объясняет, почему отчет Kroll-2 так и не был опубликован.

Генеральный прокурор заявил, что на имя Влада Плахотнюка будут возбуждены уголовные дела по статьям – организация преступной группы, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

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