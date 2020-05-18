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Газета "Кишиневские новости"

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Бразилия: Кризис системы здравоохранения близок

18 мая
12:16 2020
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Бруно Ковас – мэр крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу заявил, что систему здравоохранения ждет крах в связи с растущим числом заразившихся вирусом, передают BBC.

Городские госпитали заполнены больными на 90% и, по оценкам экспертов, не смогут принимать новых пациентов уже через две недели. Ковас обвинил граждан, игнорирующих период изоляции, в игре с человеческими жизнями.

В воскресенье Бразилия перегнала Испанию и Италию по числу зараженных. Сан-Паулу стал наиболее пострадавшим регионом с 3000 летальными исходами. За последние 24 часа было выявлено 7938 новых случаев заражения. Таким образом общее число заболевших перевалило за 241 000 человек.

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