Об этом рассказал премьер-министр страны Ион Кику

«Мы надеемся, что часть ограничений завершат свое действие 31 мая. Я имею в виду работу рынков в Кишиневе и Бельцах, деятельность сферы HoReCa. Есть определенные ограничения, срок действия которых продлен до 30 июня. В этом контексте отмечаю, что мы будем постоянно анализировать ситуацию, и в случае, когда у нас будет возможность, мы их отменим раньше срока» – сообщил премьер.

Он также уточнил, что постоянно проводится мониторинг ситуации в европейских странах, где создают предпосылки для отмены карантинных ограничений, чтоб хоть как-то облегчить экономическую ситуацию. «Мы также рассматриваем эту ситуацию. В высокой долей вероятности, с 1 июня будет отмено большинство ограничений и у нас в стране», – заявил Ион Кику.

Напоминаем: с 17 марта по 15 мая в Молдове действовал режим чрезвычайного положения, после окончания которого власти ввели чрезвычайное положение в области здравоохранения, действующее до 30 июня.