Государство начнет процедуру несостоятельности компании «Avia Invest»

Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику после еженедельного заседания с участием президента страны Игоря Додона и спикера парламента Зинаиды Гречаной. По словам главы кабмина, компания-концессионер аэропорта не выплатила долги в размере 22 млн леев и не выполнила инвестиционные обязательства, указанные в контракте, подписанном в 2013 году.

«У Молдовы нет денег платить за тех, кто пришел в 2013 году под видом инвестора. Несостоятельность будет означать расторжение контракта о концессии согласно ст. 26(1)», – уточнил премьер. Ион Кику напомнил, что в июле 2019 года правительство Майи Санду позволило реэшелонировать долг в размере 118 млн леев, хотя еще тогда можно было начать процедуру несостоятельности.

«Ответственное правительство не реэшелонирует долги, а защищает интересы государства», – сказал Кику. Президент Игорь Додон неоднократно заявлял, что Кишиневский аэропорт будет возвращен в собственность государства, а те, кто подписал контракт о концессии с нарушениями законодательства, должны быть привлечены к ответственности.