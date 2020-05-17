Необычный праздник отмечают 18 мая – День Розовой Пантеры
Нет на планете человека, который бы никогда не видел этого потрясающего мультяшного персонажа. А тот, кто видел хоть одну серию с прекрасной Розовой Пантерой, полюбил ее навсегда за юмор и нестандартное мышление, за креативность и позитив, за мечту – перекрасить мир в розовый цвет – которую она здорово реализует на практике!
Учредили этот веселый праздник 5 лет назад в Королевстве Любви, которое создали люди творческие и очень талантливые. Символом праздника они выбрали Розовый Бриллиант, а за основу взяли то, что их объединяет – мечта изменить мир к лучшему!
Если вы романтик, и креативность – ваше второе имя, то поучаствуйте в этом позитивном празднике: почувствуйте себя хоть ненадолго Розовым Бриллиантом, способным изменить мир, и сделайте что-то, от чего мир станет чище, лучше и добрей!
С праздником, друзья! С Днем Розовой Пантеры!
Читайте также:
18 мая: категорические запреты этого дня!
https://mk.kn.md/social/2020/05/17/18-maya-kategoricheskie-zaprety-etogo-dnya.html