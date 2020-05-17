Что нам готовит день грядущий – 18 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 18 мая

В День Ирины (Арины) Капустницы – 18 мая (по старому стилю 5 мая) – христиане чтут Святую Великомученицу Ирину Македонскую жившую в 1 веке в Македонии.

История

Ее отец язычник Ликиний, правитель Мигдонии (Македонии), возвел для дочери великолепный дворец. Имя Ирины она получила позже, при обращении в христианство, а при рождении ее нарекли Пенелопой.

Наставником Пенелопы, обучавшим ее наукам, был Апелиан, который тайно исповедовал христианство. Не удивительно, что он без труда обратил в веру во Христа и юную ученицу. А когда девушка подросла, и родители заговорили о ее замужестве, она ответила категорическим отказом, потому что Всевышний послал ей знак, говоривший о желании обручить ее Себе. Тогда-то она, приняв крещение от апостола Тимофея, была наречена Ириной. Более того, она надеялась и своих родителей обратить в христианство.

Но вызвала этим только гнев Ликиния, потребовавшего связать ее и швырнуть под копыта свирепых коней. Но, к удивлению палачей, кони стояли неподвижно, а потом вдруг один из них набросился на самого Ликиния и едва не затоптал его насмерть. А когда Святую Ирину развязали, отец встал как ни в чем не бывало, что, безусловно, свидетельствовало о чуде. В итоге Ликиний, отказавшись от престола, уверовав во Христа, сам стал проповедовать новую веру.

Однако Седекия, новый правитель Мигдонии, приказал бросить Святую Ирину в ров со змеями, надеясь так покончить с новообращенной. Когда же палачи через 10 дней пришли ко рву, то вместо растерзанной Святой увидели ее живой и невредимой. Узнав о том, Седекия пришел в ярость, приписывая чудо волшебству. Он приказал убить Ирину, расчленив ее пилой. Однако пилы ломались, не причиняя вреда телу, а жестокие пытки так возмутили жителей города, что они изгнали Седекию, после чего многие обратились в христианство.

Чего нельзя делать 18 мая 2020 года?

В этот день нельзя, чтобы видели, как вы что-либо делаете в доме, например, садите растения. Поэтому все желательно сделать утром. Иначе вас сглазят. Мужчинам в этот день вообще ничего нельзя делать, так как можно привлечь беду. Также запрещено есть любые хлебные продукты, потому что есть опасность спровоцировать неурожай.

Поздравьте тех, кто празднует именины 18 мая

https://mk.kn.md/social/2020/05/17/pozdravte-tekh-kto-prazdnuet-imeniny-18-maya.html

Что нам готовит день грядущий – 18 мая

https://mk.kn.md/social/2020/05/17/chto-nam-gotovit-den-gryadushhiy-18-maya.html

Поверья и приметы:

Птицы щебетать перестали – ждите грозу и дождь;

Если почва не вбирает в себя воду, то летом будет много дождей;

Ненастье в этот день – будет урожай;

Идет дождь с перерывами – ожидай ухудшения погоды. Читайте также: