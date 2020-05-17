Луна находится в Овне. Понедельник – день тяжелый.

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 18 мая?

Луна в Овне. Самая точная характеристика этого дня: понедельник – день тяжелый. Долгий, нервный и противоречивый он принесет и удивление, и разочарование в ком-то из друзей. Эмоции в этот день будут зашкаливать, все будет валиться из рук, обычные дела будут пробуксовывать, что вызовет раздражение. А все, начатое 18 мая, придется переделывать. Серьезных решений лучше не принимать, да и важные встречи лучше перенести на другой день. Но не отчаивайтесь! Не все так печально! Если у вас хорошо развита интуиция, стоит прислушаться, и тогда день не пройдет зря. Законы разума завтра работать не будут, а бал будет править Ее Величество Интуиция!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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