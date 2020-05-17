По Святцам 18 мая День Ангела у Андрея, Адриана, Якова, Ирины и Арины.

Рожденные в этот день обладают очень мощной волей, для них нет недостижимых целей. Нужно просто правильно выбрать путь, и тогда любая высота будет взята. Отличительная черта именинников – умение грамотно организовать любой процесс, будь то работа огромной компании или маленький семейный бизнес. Никогда не берутся за новое дело, пока не доведут до конца начатое. Аккуратные, любят порядок во всем, чего требуют и от окружающих. Не приемлют несправедливости.

Поздравляем именинников!