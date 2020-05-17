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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 мая 6060 зараженных

17 мая
19:16 2020
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К вечеру 17 мая в Молдове зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 7 в Приднестровье, сообщает минздрав РМ. Все случаи инфицирования местного характера.

Всего проведено тестов в этот день – 933, из них первичных – 749, а повторных – 184.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 6060 случаев.

Из 126 новых случаев на сегодняшний день 24 – это медицинские работники, в том числе 6 врачей, 11 медсестер 1 фармацевт и 6 – сотрудники вспомогательного персонала.

В течение дня произошло еще 2 случая смерти от инфекции COVID-19. Это 63-летняя женщина из Унгень, у которой были сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа, гипертония гр. III, смешаная нефропатия и 69-летняя женщина из Приднестровья с хроническим бронхитом, гипертонией и кардиомиопатией.

На вечер 17 мая 2408 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 211 человек умерли от инфекции.

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