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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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За здоровьем пекинских школьников проследят браслеты

17 мая
19:11 2020
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Это позволит контролировать самочувствие детей

Специальные электронные браслеты выданы ученикам нескольких школ в порядке эксперимента. Хотя эпидемия коронавируса почти сошла на нет, меры предосторожности продолжают действовать. На входе и выходе в школах измеряют температуру у всех, кто переступает порог. А гаджет следит за температурой каждого ученика, и, если она повышается больше, чем до 37,2 градуса, сигнализирует об этом учителям и родителям. Тут уже в дело вступает полиция, она должна проконтролировать, как семья заболевшего ребенка соблюдает обязательную в таких случаях изоляцию. Под наблюдение попадают и все, кто контактировал с больным, сообщает «Российская газета».

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