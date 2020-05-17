Это позволит контролировать самочувствие детей

Специальные электронные браслеты выданы ученикам нескольких школ в порядке эксперимента. Хотя эпидемия коронавируса почти сошла на нет, меры предосторожности продолжают действовать. На входе и выходе в школах измеряют температуру у всех, кто переступает порог. А гаджет следит за температурой каждого ученика, и, если она повышается больше, чем до 37,2 градуса, сигнализирует об этом учителям и родителям. Тут уже в дело вступает полиция, она должна проконтролировать, как семья заболевшего ребенка соблюдает обязательную в таких случаях изоляцию. Под наблюдение попадают и все, кто контактировал с больным, сообщает «Российская газета».