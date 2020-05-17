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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Новым солнечным панелям перегрев не страшен

17 мая
19:11 2020
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Ученые научили их самоохлаждаться

Солнечные панели приобретают все большую популярность. Сегодня благодаря им получают примерно 3% электроэнергии, потребляемой в мире. Но, по прогнозам специалистов, всего за ближайшие десять лет этот объем может пятикратно вырасти.

Однако перегрев не способствует эффективности работы солнечных панелей. Ученые Университета Мэриленда в США нашли решение этой проблемы. Они предложили покрывать панели специальным гелем, испаряющим воду, за счет чего солнечные панели будут охлаждаться. В результате эффективность этих энергетических установок повысится почти на треть, а износ существенно сократится. И чем выше влажность местности, где эксплуатируются панели, тем меньше охлаждающего геля требуется, сообщает nangs.org.

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