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Газета "Кишиневские новости"

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Кто 17 мая превратил центр Кишинева в общественный туалет?

Кто 17 мая превратил центр Кишинева в общественный туалет?
17 мая
17:41 2020
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Организаторы воскресного протеста, проведенного при финансовой поддержке беглого предпринимателя Илона Шора не обеспечили участников биотуалетами, в результате чего многие из протестующих вынуждены были справлять физиологическую нужду там, где придется.

В сети интернета стало вирусным видео, на котором видно, как некоторые из митингующих оправляются прямо у Кафедрального собора в центре столицы.

Напомним, что ранее в СМИ появились кадры того, как участники акции протеста употребляли алкоголь, что, как известно, усиливает потребность в использовании туалетов. В протесте приняли участие около 150 человек.

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