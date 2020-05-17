Организаторы воскресного протеста, проведенного при финансовой поддержке беглого предпринимателя Илона Шора не обеспечили участников биотуалетами, в результате чего многие из протестующих вынуждены были справлять физиологическую нужду там, где придется.

В сети интернета стало вирусным видео, на котором видно, как некоторые из митингующих оправляются прямо у Кафедрального собора в центре столицы.

Напомним, что ранее в СМИ появились кадры того, как участники акции протеста употребляли алкоголь, что, как известно, усиливает потребность в использовании туалетов. В протесте приняли участие около 150 человек.