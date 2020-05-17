Стремительное распространение коронавируса внесло в нашу размеренную жизнь свои коррективы. Страх за здоровье близких и собственное здоровье заставляет уделять гораздо больше времени, чем обычно, вопросам как личной гигиены, так и чистоты жилища, в котором теперь вынуждены проводить очень много времени без возможности выйти.

В итоге: руки мы теперь не просто моем мылом, а обрабатываем их спиртосодержащими растворами, да и для чистоты в доме стараемся выбрать самую ядреную химию – хорошо бы, чтобы запах хлора ощущался. Результаты такой борьбы, правда, порой расстраивают. Насколько оправданы такие радикальные меры? Что делать с потрескавшейся от спирта кожей рук? И как оградить домочадцев – аллергиков или астматиков – от хлорных «ароматов»?

Советуем при уборке часть дорогостоящей химии заменить на дешевые подручные средства, всегда имеющиеся в наличии: уксус, лимонный сок, нашатырь, перекись водорода, разведенные в воде. Слабый раствор нашатыря прекрасно справится со стеклянными поверхностями, уксус или лимонный сок помогут навести чистоту в кухне – рабочая поверхность, стол, блестящие металлические краны. Раствор перекиси незаменим для напольной плитки, например. А если уж вынуждены обрабатывать руки дезинфектантами или спиртосодержащими салфетками, обязательно носите с собой питательный крем для рук.