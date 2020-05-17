Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала вчера в Женеве гигиенические рекомендации, в которых говорится о желательности проведения дезинфекции общедоступных поверхностей. Но сообщает там же, что случаев заражения от прикосновения к ним не зарегистрировано.

К результатам исследования, подтвердившим способность коронавируса выживать в течение нескольких дней на поверхности из нержавейки, пластика и др., ВОЗ рекомендует относиться с осторожностью, так как они не проводились в реальной жизни, а лишь в лабораторных условиях, сообщает eadaily.com

ВОЗ также не рекомендует распыление дезинфектантов в помещениях магазинов, домов, офисов и, как это делается в азиатских странах, на улицах. Это связано с тем, что содержащийся в дезинфицирующих средствах хлор вреден для кожи, раздражает глаза, вызывает расстройства дыхательной и пищеварительной систем.

На вчерашний день в мире количество подтвержденных случаев равнялось 4 млн 680 тыс., а смертность от COVID-19 превысила 310 тысяч человек.