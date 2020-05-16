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Газета "Кишиневские новости"

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Антитело для блокировки коронавируса найдено в США

16 мая
23:41 2020
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Американская биофармацевтическая компании Sorrento Therapeutics объявила о том, что их ученые нашли антитело, которое может блокировать коронавирус полностью, сообщает РИА Новости.

Миллиарды антител были исследованы и только одно – STI-1499 – защищает клетки человека от SARS-CoV-2 на 100%. Эти антитела выводят вирус из организма в течение 4-х суток. Основатель компании сказал о том, что лекарство пока выпускаться не может, т.к. испытания проводились только лабораторно.

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