Американская биофармацевтическая компании Sorrento Therapeutics объявила о том, что их ученые нашли антитело, которое может блокировать коронавирус полностью, сообщает РИА Новости.

Миллиарды антител были исследованы и только одно – STI-1499 – защищает клетки человека от SARS-CoV-2 на 100%. Эти антитела выводят вирус из организма в течение 4-х суток. Основатель компании сказал о том, что лекарство пока выпускаться не может, т.к. испытания проводились только лабораторно.