Употребление двух-трех чашек напитка в день, считают ученые, действительно влияет на вес человека

Это подтверждают результаты исследования, проведенного международной группой ученых, опубликованные в журнале The Journal of Nutrition.

Исследования показали, что у женщин в возрасте от 20 до 44 лет, выпивающих по две-три чашки кофе в день, ожирение на 3,4% ниже, чем у женщин того же возраста, не пьющих кофе. А у женщин в возрасте от 45 до 69 лет, этот показатель еще меньше.

У мужчин связь между потреблением кофе и процентом жировой ткани гораздо менее выраженная, чем у женщин, но тоже присутствует. Так, у мужчин в возрасте 20-44 лет, пьющих по две-три чашки кофе в день, жировой ткани в организме меньше на 1,3%, а жира в области живота — меньше на 1,8%, чем у тех, кто кофе вообще не пьет.

«Полученные нами результаты заставляют предположить, что помимо кофеина, в кофе содержатся какие-то еще биоактивные соединения, которые регулируют вес и потенциально могут быть использованы в качестве средства от ожирения», — отметил ведущий автор Ли Смит (Lee Smith) из Университета Англия Раскин (Великобритания), пишет https://health.mail.ru/news.