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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Голубая каламинта не исчезла!

16 мая
23:06 2020
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Ученые обнаружили в окрестностях хребта Лейк-Уэльс штата Флорида голубую каламинту – редчайшую пчелу. Исследователи допускали ее исчезновение, так как выживание голубой каламинты полностью зависит от растения, которое во Флориде считается исчезающим видом, сообщает Gismeteo. Эта редчайшая пчёлка при опылении цветка качает взад-вперед головой, а потом лапками собирает пыльцу с головы и переносит ее на живот.

«Наличие этой пчелы в большем количестве, чем мы ожидали, действительно способствует ее выживанию в долгосрочной перспективе», – сообщил ученый Чейз Киммел.

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