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Газета "Кишиневские новости"

Cпорт

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Кто будет играть за ХК «Сочи» в сезоне 2020-2021?

16 мая
22:21 2020
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Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт с Юэлем Лассинантти. Воспитанник шведского клуба «Лулео». В составе родного клуба в 2016 году голкипер стал победителем хоккейной Лиги чемпионов. В том же году участвовал в чемпионате мира в составе сборной Швеции.

Лассинантти – третий шведский хоккеист, подписавший контракт с хоккейным клубом «Сочи» в мае месяце. Ранее контракты с «Сочи» подписали Маркус Нильссон и Линус Юханссон, оба игроки «Ферьестады».

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