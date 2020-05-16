Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт с Юэлем Лассинантти. Воспитанник шведского клуба «Лулео». В составе родного клуба в 2016 году голкипер стал победителем хоккейной Лиги чемпионов. В том же году участвовал в чемпионате мира в составе сборной Швеции.

Лассинантти – третий шведский хоккеист, подписавший контракт с хоккейным клубом «Сочи» в мае месяце. Ранее контракты с «Сочи» подписали Маркус Нильссон и Линус Юханссон, оба игроки «Ферьестады».