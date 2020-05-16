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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Будут ли жестокие и загадочные убийства в новой версии «Сумерек»?

16 мая
22:01 2020
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Сумерки возвращаются спустя 12 лет затишья в новом романе от автора популярной саги Стефани Майер

Спин-офф получил название «Полночное солнце» и рассказывает историю с точки зрения Эдварда Каллена – главного героя серии романов. Дата выхода «Полночного солнца» назначена на 4 августа 2020 года.

По словам самой Майер, в отличие от предыдущих книг, написанных от лица Беллы – юной «мисс Аризона», проявляющей интерес к вампирскому семейству Калленов, «Полночное солнце» сконцентрируется на рефлексии главного мужского персонажа. Как отмечает автор, она «уже не тот человек, что раньше», и новая книга не попадет в разряд подростковой драмы для девочек.

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