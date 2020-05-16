Луна находится в Рыбах. День пройдет неспешно в лености и сибаритстве.

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на Земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 17 мая?

Луна в Рыбах. День пройдет неспешно в лености и сибаритстве. Позвольте себе хорошенько выспаться. В этот день отбросьте суету, так как она все равно не даст ожидаемых результатов. Отдохните – почитайте книжку, посмотрите хороший кинофильм, уделите время себе любимому. Вы молоды, полны сил и вас пугает такая пассивность? Тогда проведите время иначе: оглянитесь и проведите ревизию событий последнего времени. Ваша интуиция подскажет, что надо переосмыслить, а к каким проблемам нужно будет вернуться. Начинать что-либо новое завтра – бесполезно. А вот подвести итоги, пусть и промежуточные, самое удачное время.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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