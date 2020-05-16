Психиатры предупреждают о грядущем цунами проблем в психическом здоровье масс из-за изоляционных мер, передают BBC.

Председатель Королевского колледжа психиатрии в Великобритании профессор Венди Берн уверена, что дети и люди до 30 находятся в зоне риска, так как не получают в достаточном объеме поддержку в условиях мировой паники и самоизоляции.

В соответствии с проведенным опросом среди психиатров Великобритании выявлено повышение количества экстренных ситуаций, требующих немедленного врачебного вмешательства.

«Мы уже наблюдаем ужасающие последствия Covid-19 и его влияние на психическое состояние человека», – заявила профессор Берн.