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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ужасающие последствия Covid-19: мир ждет «цунами» новых заболеваний

16 мая
21:31 2020
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Психиатры предупреждают о грядущем цунами проблем в психическом здоровье масс из-за изоляционных мер, передают BBC.

Председатель Королевского колледжа психиатрии в Великобритании профессор Венди Берн уверена, что дети и люди до 30 находятся в зоне риска, так как не получают в достаточном объеме поддержку в условиях мировой паники и самоизоляции.

В соответствии с проведенным опросом среди психиатров Великобритании выявлено повышение количества экстренных ситуаций, требующих немедленного врачебного вмешательства.

«Мы уже наблюдаем ужасающие последствия Covid-19 и его влияние на психическое состояние человека», – заявила профессор Берн.

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