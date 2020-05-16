К этому призвал Игорь Додон в эфире видеоплатформы «Президент отвечает».

Глава государства за последние полтора года подал десятки обращений в суд на средства массовой информации, обвинив их в клевете и дезинформации.

«Я очень уважаю всех представителей средств массовой информации. Но, когда они дают недостоверную информацию, в том числе о семейной жизни, очевидно, что я сделаю все возможное, чтобы их наказали за это согласно закону. В ближайшее время я проверю и, если хотите, дам список всех моих обращений в суд. Речь идет о десятках обращений, которые я подал в суд только за полтора года. В отношении 5-7 из них уже есть окончательные решения суда, которые вынесены в мою пользу. Суд признал, что они распространяли недостоверную информацию. А как по-другому с вами работать? Если вы публикуете всякие глупости обо мне, о членах моей семьи, – сказал Додон. – Призываю всех политиков, которые видят, что СМИ распространяют фейки, обращаться в суд. Я не вижу другого пути. И речь идет не только о СМИ, но и о политических оппонентах, которые говорят всякие глупости. Есть один, который балаболит каждый вечер и несет всякую чепуху. Как мы можем это позволять? Если я не обращаюсь в суд, не отвечаю, значит, подтверждаю эту информацию. А в остальном я открыт для прессы», – пояснил президент.