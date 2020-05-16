Глава государства объяснил в программе «Президент отвечает»:

– Что предначертано, того не избежать. Если судьбой мне предначертано заболеть, то я заболею. А, может, я уже переболел. Знаете, сколько человек даже не знают, что они переболели коронавирусом? 70-80% даже не знают об этом, у них нет никаких симптомов. Как, например, наши коллеги из руководства министерств и служб болеют коронавирусом, но чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов. У них взяли анализы только потому, что у кого-то из их окружения обнаружили коронавирус.

Я тоже проходил тест на коронавирус, когда вирус обнаружили у некоторых членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это процедура, которую должны соблюдать все. Тогда я за свой счет, не за счет государства, сделал тест на коронавирус. Он оказался отрицательным.