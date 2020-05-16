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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 17 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 17 мая
16 мая
16:31 2020
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По Святцам 17 мая День Ангела у Антона, Афанасия, Валериана, Ивана, Кирилла, Климента, Лазаря, Леонтия, Марии, Никиты, Никифора, Николая, Пелагеи.

Они родились под счастливой звездой! Свыше им отмеряно до краёв счастья. Благополучие идет с ними по жизни, исполняя их желания как по мановению волшебной палочки. Рожденным в этот день все дается легко, но и требования к ним очень высокие. Дарите добро, если хотите получить добро в ответ. И не обижайте тех, кто слабее, – это ниже вашего достоинства! А главное – задайте себе высокую планку. С вашими талантами достижимы любые цели!

Поздравляем именинников!

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