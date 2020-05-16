В День Пелагеи Заступницы 17 мая (по старому стилю 4 мая) христиане поминают святую Пелагию (Пелагея), считающуюся заступницей невинных.

История

Пелагея Заступница жила в 3-м веке и была знатного происхождения. Как и все в то время, ее семья поклонялась языческим богам. Необыкновенная красота и образованность Пелагеи так восхитили наследника императора Диоклетиана, что он влюбился в нее. Однако Пелагея, принявшая христианство, на предложение обручиться, ответила отказом. Жених, понимая, что Пелагее из-за веры во Христа предстоят пытки, от безысходности и страданий за невесту, наложил на себя руки. Тогда император потребовал привести к нему строптивицу, а когда увидел ее, то сам захотел жениться. Но и на этот раз Пелагея ответила отказом. Разгневанный правитель велел казнить девушку, подвергнув ее самым мучительным пыткам.

В народе святая Пелагия (Пелагея) слыла защитницей невиновных, а также всех обманутых или оклеветанных. Еще ее считали покровительницей птиц.

День святой Пелагии называют также и днем баклушников. Потому что в мае существовала традиция делать древесные заготовки для ложек и иной посуды из дерева, которые называют баклушами.

Чего нельзя делать 17 мая 2020 года?

Женщинам на Пелагею Заступницу нельзя работать. Делать в этот день все необходимое в доме, например, готовить еду или убирать должны мужчины. А удел женщин – молиться святой и тогда она защитит их от проклятий и обид.

Нельзя смотреть на Луну из окон, расположенных в доме с левой стороны от светила, потому что весь оставшийся месяц будет приносить финансовые убытки.

Запрещено убивать и есть птицу, потому что можно накликать беду.

Поверья и приметы:

Если майских жуков в этот день больше, чем обычно, то, скорее всего, будет засуха.

А вот если услышать кукушку, то быть хорошей погоде.

Отсутствие утренней росы предвещает перемену погоды, а солнце, закрытое слабыми облаками, указывает на непогоду.

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