Правительство Великобритании должно «перестать ссориться и разработать план», чтобы можно было вновь открыть школы без опасения за жизни детей, заявила Анна Лонгфилд – уполномоченный по правам ребенка в Англии.

В пятницу руководители школ встретились с научными советниками при правительстве и не пришли к единому мнению по безопасному возвращению детей в школы.

Правительство Англии установило план, в соответствии с которым, открытие начальных школ назначено на 1 июня. Профсоюзы учителей выступают против осуществления этой идеи.

Сооснователь крупнейшего профсоюза учителей Великобритании Кевин Кортни заявил, что встреча с научными советниками была «шагом вперед» в поиске оптимального решения, хотя власти Ливерпуля объявили, что не собираются открывать школы до середины июня как минимум, передают BBC.