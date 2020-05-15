Очередные послабления карантинных мер коснутся частично медицинских услуг. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья сообщила о возобновлении работы стоматологических кабинетов, доступна будет вакцинация, отдельные виды диагностики и скрининга и ряд других медицинских услуг.

Кроме того, с 16 мая возобновят работу и парикмахерские. К работе персонала как медучреждений, так и парикмахерских будут предъявлены строжайшие требования, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.