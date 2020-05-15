В День Мавры Рассадницы, 16 мая (по старому стилю 3 мая), христиане поминают мучеников Мавру и Тимофея, распятых за веру.

История Мавры и Тимофея

Мавра была язычницей, а замуж вышла за христианина Тимофея. В те далекие времена 3-го века христианство было под жесточайшим запретом. Поэтому, как только правителям донесли на Тимофея, его тут же арестовали и подвергли пыткам. А когда Мавра призналась в обращении в христианство, ей вырвали волосы и бросили в кипящую воду. Но и этого мучителям показалось мало. Влюбленных, проживших в браке всего лишь 20 дней, распяли, заставив смотреть друг на друга и мучиться до смерти еще ровно 9 дней.

Почему Мавра получила еще имена Рассадница, Молочница и Зеленые щи?

Рассадницей она именуется, потому что именно 16 мая на Руси обычно высаживают капусту, огурцы, тыкву и помидоры. Молочницей ее называют, потому что 16 мая уже много свежей травы, благодаря чему сытые коровы дают много молока. А имя «Зеленые щи» появилось из-за борща, который в мае делают не с капустой, а со щавелем или крапивой.

Чего нельзя делать 16 мая 2020 года?

По народному поверью, нельзя ругаться в этот день с близкими, потому что может наступить черная полоса в жизни, которая затянется надолго.

В этот день нельзя мыть голову, могут появиться неожиданные неприятности на работе.

Поверья и приметы:

День Мавры Рассадницы благоприятен, чтобы примириться с любимыми.

От черной полосы в жизни могут защитить ветки березы в доме.

Желательно в праздник носить одежду желтого цвета.

День Мавры хорош для творческих дел и крещения детей.

Родившиеся 16 мая обладают способностью хорошо готовить и от рождения имеют отменное здоровье.

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