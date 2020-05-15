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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 16 мая

Что нам готовит день грядущий – 16 мая
15 мая
19:21 2020
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Луна находится в Рыбах. День обещает быть достаточно пассивным.

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на Земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 16 мая?

Луна все еще в Рыбах. День будет пассивным, скопившаяся за неделю усталость и физическая, и эмоциональная будет подталкивать к праздному безделью. Но лучше будет провести этот день активно рядом с близкими. Старайтесь обходить острые углы, не конфликтовать, так как можете ненароком обидеть дорогих вам людей. Новое дело в эту субботу начинать не стоит, лучше посмотрите, что осталось недоделанным и требует вашего внимания. Хорошо бы заняться своим здоровьем и, если есть хобби, хоть пару часов провести с удовольствием за приятным делом.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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