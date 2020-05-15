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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 16 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 16 мая
15 мая
19:16 2020
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По Святцам 16 мая День Ангела у Викентия, Николая, Павла, Петра, Тимофея, Ульяны. Добросердечные и мягкие, целеустремленные и отзывчивые именинники этого дня одарены свыше хорошо развитой интуицией и высоким интеллектом. Потому, если они живут своим умом и умеют слышать свой внутренний голос, для них открыты все дороги, а дел неподъемных практически не бывает. Эти счастливчики обладают безупречным вкусом, а, благодаря врожденным актерским качествам, их появление в любой компании не останется незамеченным.

Поздравляем именинников!

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