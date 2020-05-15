По Святцам 16 мая День Ангела у Викентия, Николая, Павла, Петра, Тимофея, Ульяны. Добросердечные и мягкие, целеустремленные и отзывчивые именинники этого дня одарены свыше хорошо развитой интуицией и высоким интеллектом. Потому, если они живут своим умом и умеют слышать свой внутренний голос, для них открыты все дороги, а дел неподъемных практически не бывает. Эти счастливчики обладают безупречным вкусом, а, благодаря врожденным актерским качествам, их появление в любой компании не останется незамеченным.

Поздравляем именинников!