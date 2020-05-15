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Газета "Кишиневские новости"

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Народный адвокат отреагировал на запугивания журналиста NTV Moldova

15 мая
18:41 2020
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Народный адвокат признает, что Албот и Болокан способствовали запугиванию журналиста «NTV Moldova» Елены Пахомовой. В ответе на обращение редакции «NTV Moldova» народный адвокат поясняет, что авторы передачи “Internetu` Grăieşte” Ната Албот и Андрей Болокан «создали среду для запугивания журналиста «NTV Moldova» посредством призывов к пользователям интернета найти Пахомову в социальных сетях, передает «NTV Moldova».

Народный адвокат считает, что ирония и сарказм приемлемы лишь до того момента, пока «не переступают определенные границы, особенно в части репутации, человеческого достоинства и прав других лиц».

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