Народный адвокат признает, что Албот и Болокан способствовали запугиванию журналиста «NTV Moldova» Елены Пахомовой. В ответе на обращение редакции «NTV Moldova» народный адвокат поясняет, что авторы передачи “Internetu` Grăieşte” Ната Албот и Андрей Болокан «создали среду для запугивания журналиста «NTV Moldova» посредством призывов к пользователям интернета найти Пахомову в социальных сетях, передает «NTV Moldova».

Народный адвокат считает, что ирония и сарказм приемлемы лишь до того момента, пока «не переступают определенные границы, особенно в части репутации, человеческого достоинства и прав других лиц».